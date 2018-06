São Paulo (SID) - Nicht einmal eine Woche nach seiner Ernennung zum neuen Fußball-Nationaltrainer Brasiliens musste Luiz Felipe Scolari einen persönlichen Tiefschlag hinnehmen. Im Alter von 89 Jahren verstarb am Montag seine Mutter Ceci Leda Gabriel Scolari, an deren Krankenbett der 64-Jährige in der Vorwoche weilte, als er die Nachricht von der Berufung zum Seleção-Coach erhielt.