München (dpa) - Nach der Messerattacke bei einer Party in Dublin mit einem getöteten deutschen Studenten ist dessen schwer verletzter Mitstudent auf dem Weg der Besserung. Er werde in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Das sagte eine Sprecherin der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in München. An der Universität bereiten Leitung und Studenten derzeit eine Gedenkfeier für den getöteten 22-Jährigen aus München vor. Die zentrale Feier soll morgen am Campus in München stattfinden.

