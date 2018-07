Amsterdam (SID) - Der niederländische Leichtathletik-Europameister Brian Mariano ist nach Informationen der Presseagentur Novum am Samstag auf dem Flughafen von Curaçao mit 720 Gramm Kokain in seinem Koffer erwischt worden. Nach seiner Verhaftung und einem anschließenden Verhör wurde der 27 Jahre alte Sprinter allerdings vorläufig wieder freigelassen.

Ein Zoll-Sprecher erklärte, die Drogen seien in der Gepäckabteilung des Flughafens in Marianos Koffer von Spürhunden entdeckt worden. Das Kokain sei im doppelten Boden des Gepäckstücks versteckt gewesen.

Gegen Mariano wird ein Verfahren eingeleitet. Er selbst sagte gegenüber Medien in Curaçao, dass ohne sein Wissen eine unbekannte Person die Drogen in seinem Koffer versteckt haben müsse.

Mariano lebt in den Niederlanden, wurde aber auf der Karibik-Insel Curaçao geboren. Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Helsinki gewann er Gold mit der niederländischen 4x100-m-Staffel, die zudem bei den Olympischen Spielen in London Rang sechs belegte.