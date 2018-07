London (dpa) - Lange musste Herzogin Kate es nicht alleine aushalten: Prinz William (30) hat seine schwangere Frau nur wenige Stunden alleine im Krankenhaus gelassen. Am Dienstag eilte er erneut an ihre Seite.

Der Zweite der britischen Thronfolge kam gegen Mittag am exklusiven King Edward VII. Hospital in der Londoner Innenstadt an. Dutzende Fotografen und Journalisten warteten dort vergeblich auf einen Hinweis, wie es Kate geht. Ohne Kommentar ging William in die Klinik - ob die Freude über die Schwangerschaft oder die Sorge um seine Frau größer ist, ließ sich an seinem Gesicht nicht ablesen.

Das Land jedenfalls ist hin- und hergerissen zwischen Glück und Unsicherheit. Kate (30) leidet an einer schweren Form von Schwangerschaftsübelkeit. Der Palast hatte erklärt, sie sei in einem frühen Stadium der Schwangerschaft und werde wohl mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Sämtliche öffentliche Auftritte der Herzogin für die nächste Zeit wurden abgesagt. Experten betonten aber gleichzeitig, Kates Zustand sei für die Schwangerschaft nicht zwangsläufig gefährlich.

Eine weitere Information zu der extremen Form der Übelkeit führte zu Spekulationen: Sie komme besonders häufig bei Frauen vor, die mit Zwillingen schwanger seien, berichtete unter anderem der «Daily Telegraph». Beim Buchmacher William Hill schossen daraufhin die Wetten auf gleich zwei Babys nach oben. Bei der Schätzung der Namenswahl setzen sich Victoria und George an die Spitze. Selbst auf die Frage nach natürlicher Geburt oder Kaiserschnitt kann man nun wetten - die meisten tippen auf den natürlichen Weg.

Vor dem Krankenhaus gab es einen Vorgeschmack auf das, was das Paar in den kommenden Monaten erwartet. Dutzende Kamerateams und Journalisten schlugen dort ihr Lager auf harrten der Neuigkeiten und Besucher für Kate. Der Palast jedoch schwieg eisern.

Mehrere Medien berichteten, William und Kate hätten ihre frohe Botschaft bis zur kritischen 12-Wochen-Grenze eigentlich für sich behalten wollen. Weil Kate ins Krankenhaus musste, fürchteten sie jedoch, die Nachricht könne sich über soziale Netzwerke oder die Medien verbreiten. Deshalb entschlossen sie sich am Montag dazu, die Schwangerschaft bekanntzugeben. Der Labour-Parlamentsabgeordnete Tom Watson rief daraufhin die Presse auf, dem Paar die Privatsphäre zu lassen.

Kate und William hatten am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet. Seit Monaten war über eine mögliche Schwangerschaft von Kate gerätselt worden. Am Dienstag trafen weiter Gratulationen aus der ganzen Welt ein. Ein Kind von William und Kate würde automatisch an die dritte Stelle in der britischen Thronfolge aufsteigen - unabhängig von seinem Geschlecht, oder wie viele Geschwister es hat. Williams Bruder Prinz Harry wäre dann auf Platz vier. BBC-Königshausexperte Peter Hunt erklärte, das Kind werde den Titel Prinz oder Prinzessin tragen.

Trotz des frühen und daher noch risikoreichen Stadiums der Schwangerschaft hat die Andenken-Industrie bereits die Maschinen angeworfen. Ein Keramik-Hersteller im englischen Stoke-on-Trent begann mit der Produktion von Tassen mit der Aufschrift «A royal baby in 2013».