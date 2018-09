Los Angeles (dpa) - In den 1960er Jahren schrieb Carole King Welthits wie «I Feel the Earth Move», «So Far Away» und «You've Got a Friend». Jetzt wurde die 70-jährige Poplegende in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» gewürdigt. Die Songschreiberin und Sängerin enthüllte die 2486. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig, teilten die Veranstalter mit. Neben Dutzenden Schaulustigen wohnten Familienmitglieder, der Plattenproduzenten Lou Adler und die Schauspielerin Kristin Chenoweth der Zeremonie bei.

