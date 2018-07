Hannover (dpa) - Zur Einstimmung auf das anstehende Wahljahr 2013 hat Kanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung von Schwarz-Gelb abgelegt. In diesen Zeiten könne keine andere Koalition das Land in eine gute Zukunft führen, sagte die CDU-Vorsitzende in Hannover. Merkel nannte als wichtige gesellschaftliche Anliegen der CDU mehr Frauen an Firmenspitzen und Rentenverbesserungen für ältere Mütter. Die SPD attackierte sie in ihrer Parteitagsrede eher moderat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.