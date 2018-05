Moskau (AFP) Nach neuem heftigen Schneefall haben sich in Moskau erneut riesige Verkehrsstaus gebildet. In den Straßen der russischen Hauptstadt und ihrer Vororte stauten sich die Fahrzeuge am Dienstagmorgen auf mehreren dutzend Kilometern. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ITAR-TASS rief die Stadtverwaltung die Menschen auf, auf die U-Bahn umzusteigen.

