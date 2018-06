Doha (dpa) - Der UN-Klimagipfel geht langsam in die entscheidende Phase. Heute beginnt in Doha die Ministerrunde, zu der zahlreiche Umweltminister aus aller Welt erwartet werden. In den kommenden Tagen müssen sie über noch offene Fragen entscheiden. Dazu gehört die Verlängerung des 2012 auslaufenden Kyoto-Protokolls um acht Jahre bis zum Jahr 2020. Auch die Finanzierung des Klimaschutzes ab 2013 muss geklärt werden. Bundesumweltminister Peter Altmaier wird morgen in Doha erwartet. Er hatte sich am Wochenende unzufrieden mit den Beratungen bei der Klimakonferenz gezeigt.

