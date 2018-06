New York (AFP) Israel hätte nach Meinung des ehemaligen israelischen Regierungschefs Ehud Olmert die jüngste diplomatische Aufwertung der Palästinenser bei der UNO akzeptieren sollen. "Um ehrlich mit Ihnen zu sein, ich bin nicht sicher, ob es einen Grund gab, den Antrag der Palästinensischen Autonomiebehörde zur Aufwertung ihres Status abzulehnen", sagte Olmert in einer Rede am späten Montagabend (Ortszeit) in New York.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.