Sydney (AFP) Was sonst erst als Piña Colada im Cocktailglas aufeinander trifft, könnte bald in einer einzigen Frucht existieren: die Aromen von Ananas und Kokosnuss. Australische Forscher entwickeln derzeit eine Ananas-Sorte, die zusätzlich nach Kokos schmeckt. Die neue Variante sei süß, säurearm und saftig, sagte der Gartenbauer Garth Senewski von der Landwirtschaftsbehörde im Bundesstaat Queensland am Mittwoch dem Fernsehsender ABC.

