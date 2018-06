Köln (SID) - Die Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm und Telekom Baskets Bonn haben im Europapokal den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde verpasst. Vizemeister Ulm unterlag dem französischen Klub Cholet Basket in letzter Sekunde mit 69:71 (29:38) und muss im Eurocup am letzten Spieltag der Vorrunde unbedingt gewinnen. Auch Bonn steht in der EuroChallenge nach dem 70:75 (34:38) bei Hapoel Holon/Israel unter Druck. Im Rennen geblieben ist Eurocup-Neuling s.Oliver Baskets Würzburg durch ein 82:71 (50:37) beim ukrainischen Klub BK Mariupol.

Ulm fehlte nur eine Sekunde zur Qualifikation für die Top-16-Runde. Terrell Everett warf Cholet kurz vor der Schlusssirene zum Sieg. Die Ulmer kommen nur im Falle eines Erfolges beim Schlusslicht Cibona Zagreb und der gleichzeitigen Niederlage von Cholet beim Spitzenreiter Spartak St. Petersburg weiter.

Würzburg hat es selbst in der Hand. Mit einem Sieg in der kommenden Woche gegen Banvit BK Bandirma aus der Türkei wäre die Qualifikation für die zweite Gruppenphase perfekt.

Mann des Tages beim Sieg in der Ukraine war Alex King. Der Forward traf alle seine sieben Dreier-Versuche und kam auf 21 Punkte. Dieses Kunststück war zuvor noch keinem Spieler im Eurocup gelungen. Bislang lag die Bestmarke bei sechs Treffern ohne Fehlversuch.

Auch Bonn hat die Chance, in der EuroChallenge aus eigener Kraft die nächste Runde zu erreichen. Das Team von Trainer Michael Koch kann das Ticket in der kommenden Woche mit einem Sieg beim georgischen Meister BC Armia Tiflis buchen.