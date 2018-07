Peking (AFP) In China sollen Menschen, die Tibeter bei einer Selbstverbrennung unterstützen, künftig wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt werden. Auf dieses Verfahren hätten sich der oberste Gerichtshof, die oberste Strafverfolgungsbehörde und die Polizei verständigt, berichtete die staatliche Zeitung "Gannan" am Mittwoch. Die Selbstentzündungen sollten "die ethnische Einheit zerstören und soziale Unruhen schüren", hieß es in dem Blatt, weshalb Beihilfe und Anstiftung fortan als vorsätzliche Tötung verfolgt würden.

