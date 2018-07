Stuttgart (AFP) Nach dem Versicherer Ergo und der Alten Leipziger kürzt nun auch Branchenführer Allianz bei seinen Lebensversicherungen die sogenannte Überschussbeteiligung. Die laufende Verzinsung werde von 4,0 auf 3,6 Prozent gesenkt, teilte die Konzerntochter für Lebensversicherungen, Allianz Leben, am Mittwoch in Stuttgart mit. Hintergrund seien die niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten für festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, die zu den wichtigsten Geldanlagen der Versicherer gehören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.