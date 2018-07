Washington (AFP) Die Max-Planck-Gesellschaft hat ihren ersten Ableger in den USA: Die renommierte deutsche Forschungsorganisation eröffnete am Mittwoch das Max-Planck-Institut für Neurowissenschaft in Jupiter im Bundesstaat Florida. An dem Institut sollen Spitzenforscher aus aller Welt die Geheimnisse des Gehirns entschlüsseln und damit die Heilungschancen für Krankheiten wie Autismus, Parkinson und Alzheimer verbessern.

