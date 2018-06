Doha (AFP) Die Verhandlungen auf der UN-Klimakonferenz über eine zweite Verpflichtungsperiode für das Kyoto-Protokoll sind aus Sicht der EU-Kommission auf gutem Wege. "Beim Kyoto-Protokoll geht es vorwärts", sagte EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard am Mittwoch in Doha. Schwieriger sei die Situation allerdings in anderen Bereichen, auch wenn es in Finanzfragen zuletzt ebenfalls Fortschritte zu verzeichnen gab.

