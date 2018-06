Berlin (AFP) Keine Ökumene in der Ökologie: Während die evangelische Kirche sich bei der Motorisierung ihres Klerus einer Studie zufolge umweltbewusst zeigt, gibt es in der katholischen Kirche offenbar viele schwarze Schafe. Die Deutsche Umwelthilfe hatte Daten zum Schadstoffausstoß der Limousinen der evangelischen und katholischen Kirche gesammelt, wie sie am Mittwoch in Berlin mitteilte. Insgesamt 21 katholische Bischöfe erhielten von der Organisation die rote Karte - bei den Protestanten waren es nur zwei.

