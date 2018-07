München (AFP) Der spanische Startenor José Carreras sieht sich durch seine frühere Krebserkrankung als Persönlichkeit gereift. "Wenn man so eine harte und schwierige Zeit durchsteht, wird man erwachsener und reifer", sagte der 65-Jährige, der vor 25 Jahren eine Leukämie-Erkrankung überlebte, der Illustrierten "SuperIllu" in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

