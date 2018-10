Berlin (AFP) Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Funds der Nofretete-Büste hat Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) bekräftigt, dass das berühmte altägyptische Kunstwerk sich rechtmäßig in deutschem Besitz befinde. "Die Büste der Nofretete ist unzweifelhaft und zu Recht im Eigentum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz", erklärte Neumann bei der Vorstellung einer großen Nofretete-Ausstellung, die am Donnerstag im Neuen Museum in Berlin eröffnet wird. In der Vergangenheit war von ägyptischer Seite wiederholt die Rückgabe der Büste gefordert worden.

