Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung auf eine neue Aktionärsstruktur beim europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern EADS begrüßt. Deutschland und Frankreich würden darin künftig in gleicher Höhe Anteile an EADS halten, erklärte die Kanzlerin am Mittwochabend in Berlin. Mit der nun erreichten Einigung könne die deutsch-französische Partnerschaft bei EADS "in Balance weitergeführt werden". Damit werde dem Gründungsgedanken des Unternehmens Rechnung getragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.