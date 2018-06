Hannover (AFP) Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Hannover erste inhaltliche Grundlagen für ihr Wahlkampfprogramm gelegt: Die rund tausend Delegierten beschlossen zum Abschluss des Treffens am Mittwoch einstimmig den Leitantrag "Starkes Deutschland - Chancen für Alle". Darin stellt die Partei die Erfolge der vergangenen Regierungsjahre insbesondere auf dem Arbeitsmarkt heraus. "Unser Land steht heute so gut da wie lange nicht mehr", heißt es darin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.