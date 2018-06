Frankfurt/Main (AFP) Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Hessen kommen SPD und Grüne in einer Umfrage auf eine klare Mehrheit. Wenn am Sonntag in Hessen gewählt würde, kämen die Sozialdemokraten auf 31 Prozent der Stimmen und die Grünen auf 18 Prozent, wie eine am Mittwoch vom Hessischen Rundfunk veröffentlichte Umfrage ergab. Stärkste Kraft bliebe demnach aber die CDU mit 36 Prozent.

