Berlin (AFP) Die Vorschläge der EU-Kommission zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit stoßen bei den Wirtschaftsjunioren in Deutschland auf harsche Kritik. Eine Jobgarantie als Allheilmittel vorzuschlagen, sei vor allem ein "Zeichen der Hilflosigkeit", erklärte der Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren, Thomas Oehring, am Mittwoch in Berlin. Sein Verband, in dem junge Unternehmer und Führungskräfte Mitglied sind, schlage stattdessen vor, einen "funktionierenden europäischen Arbeitsmarkt" zu schaffen.

