Mainz (AFP) Das ZDF muss in den kommenden vier Jahren im Rahmen seines Sparprogramms bis zu 400 Stellen abbauen. Ein Sprecher des Senders bestätigte am Mittwoch in Mainz einen entsprechenden Bericht des Mediendienstes Kress. Grund sind demnach die Auflagen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Bis Ende 2016 müssten 75 Millionen Euro Personalkosten eingespart werden, erklärte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.