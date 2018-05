Berlin (dpa) - Die Innenminister der Länder wollen sich heute einstimmig für ein neues NPD-Verbotsverfahren aussprechen. Nach dem Einlenken von Hessen und Niedersachsen hat sich jetzt auch das Saarland als letztes Bundesland entschieden, den Antrag für ein Verbot der rechtsextremen Partei mitzutragen.

Nach dem Willen der großen Koalition an der Saar sollen allerdings rechtliche Zweifel in einer Protokoll-Erklärung festgehalten werden, wie am Mittwochmorgen aus Regierungskreisen in Saarbrücken verlautete.

Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich am Nachmittag im Ostseebad Rostock-Warnemünde. Nach monatelangen Debatten wollen sie sich darauf verständigen, den Ministerpräsidenten ein neues NPD-Verbotsverfahren zu empfehlen. Diese tagen an diesem Donnerstag in Berlin, in ihren Reihen zeichnet sich ebenfalls breite Zustimmung ab.

Damit wächst der Druck auf die Bundesregierung und den Bundestag, bei dem Verfahren mitzuziehen. Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sehen einen solchen Schritt skeptisch, auch im Bundestag gibt es quer durch die Parteien zahlreiche Kritiker. Die Regierung hat bislang offen gelassen, ob sie bei einem neuen Verbotsantrag mitziehen würde. 2003 war ein erster Anlauf vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

Der Rechtsextremismus-Experte Fabian Virchow warnte vor einem Alleingang der Länder. Formal reiche zwar der Antrag eines Verfassungsorgans aus, um ein neues Verbotsverfahren anzustoßen, sagte der Düsseldorfer Politologe der Nachrichtenagentur dpa. «Als politisches Signal ist es aber schon erheblich, ob der Vorstoß nur vom Bundesrat kommt oder auch von Bundesregierung und Bundestag.» Der Jenaer Soziologe Klaus Dörre sagte der dpa, rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung ließen sich durch ein NPD-Verbot nicht beseitigen.

Innenminister Friedrich bekräftigte kurz vor dem Treffen in Warnemünde seine Bedenken. Ein neuer Verbotsantrag berge das politische Risiko, eine Partei wiederzubeleben, die ohnehin am Boden liege, sagte er im Südwestrundfunk. Ein Verfahren würde der NPD die Möglichkeit bieten, «mit einer großen Show auch in den Medien aufzutreten».

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Lorenz Caffier (CDU), rechnet fest mit einem NPD-Verbot. Quellen belegten eindeutig den verfassungsfeindlichen Charakter der rechtsextremen Partei, sagte er der «Ostsee-Zeitung». Das Beweismaterial sei «gut und stichfest».

Auch die Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Thüringens Regierungschefin Christine Lieberknecht (CDU), bewertet die Erfolgsaussichten als gut. «Ich gehe von einem geschlossenen Verhalten der Innenminister und der Ministerpräsidentenkonferenz aus», sagte sie der «Leipziger Volkszeitung».

Ihre nordrhein-westfälische Amtskollegin Hannelore Kraft (SPD) verlangte ein entschlossenes Vorgehen. «Nach zwölfjähriger Debatte über das Verbot sollten wir jetzt den Mut haben, den Schritt zu gehen. Unsere Demokratie muss sich wehrhaft zeigen», sagte Kraft der «Rheinischen Post».

Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) appellierte an den Bundesinnenminister, einen NPD-Verbotsantrag mit zu beschließen. Er sagte der «Neuen Osnabrücker Zeitung»: «Der Ball liegt jetzt auf dem Elfmeterpunkt und ich bin sicher, dass Herr Friedrich den Schuss auch versenkt. Alles andere könnte ich nicht verstehen.»

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl, bezweifelt dagegen den Sinn eines solchen Antrags. Die Bürger hätten die NPD von Wahltag zu Wahltag in die politische Bedeutungslosigkeit zurück gestoßen. «Das ist mehr wert als jedes Verbot», sagte der CSU-Politiker der «Berliner Zeitung» (Mittwoch).

