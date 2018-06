Berlin (dpa) - Die Innenminister der Länder wollen sich einstimmig für ein neues NPD-Verbotsverfahren aussprechen. Nach dem Einlenken von Hessen und Niedersachsen hat sich auch das Saarland entschieden, den Antrag mitzutragen. Nach dem Willen der Großen Koalition an der Saar sollen allerdings rechtliche Zweifel in einer Protokollerklärung festgehalten werden. Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich heute in Rostock. Sie wollen sich darauf verständigen, den Ministerpräsidenten ein neues Verfahren zu empfehlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.