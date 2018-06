Berlin (dpa) - Die Ablehnungsfront der Länder gegen ein NPD-Verbotsverfahren bröckelt. Auch Hessen will einen Antrag mittragen. Damit rückt ein einstimmiger Beschluss der Innenminister näher. Die Innenminister sind in Rostock-Warnemünde zusammengekommen, um sich auf eine Empfehlung an die Ministerpräsidenten verständigen. Die Länder-Regierungschefs tagen dann morgen in Berlin und geben ihr Votum ab. Hessen galt bislang als größer Skeptiker eines Verbotsverfahrens, will das Verfahren aber nun nicht ausbremsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.