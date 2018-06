Paris (AFP) Die französische Regierung will den Gewerkschaften die umstrittene Vereinbarung mit dem Stahlkonzern ArcelorMittal über die Zukunft des Werks in Florange vorlegen. Dies verlange der "Respekt" vor den Arbeitnehmervertretern, sagte Regierungschef Jean-Marc Ayrault am Mittwoch in der Nationalversammlung in Paris. Am frühen Abend wollte Ayrault die Gewerkschaftsvertreter des lothringischen Werks empfangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.