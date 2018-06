Berlin (dpa) - Die Deutschen musizieren immer seltener. In nicht einmal jedem fünften Haushalt wird ein Musikinstrument gespielt. Das ergab eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung. Noch 2008 habe gut ein Viertel der Befragten angegeben, dass zumindest ein Haushaltsmitglied ein Instrument beherrscht. Heute sei es so, dass zwar in jedem dritten Haushalt noch ein Instrument vorhanden sei, dieses aber kaum gespielt werde. Nach der Studie beginnen zwar viele Kinder früh mit einem Instrument, aber immer weniger bleiben dabei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.