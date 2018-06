Novi Sad (SID) - Die deutschen Handballerinnen stehen bei der Europameisterschaft in Serbien vor dem Aus. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen unterlag Ex-Europameister Ungarn in Novi Sad nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit mit 21:24 (14:11) und ist nach der Auftaktniederlage gegen den Olympiadritten Spanien (20:23) punktlos Tabellenletzter der Gruppe C.

Das abschließende Vorrundenspiel am Freitag (20.15 Uhr/Sport1) gegen Kroatien muss die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug in die zweite Turnierphase zu haben. Bei der 53. Niederlage im 73. Vergleich mit Ungarn (16 Siege) war Marlene Zapf (Leverkusen) mit fünf Toren beste deutsche Werferin.