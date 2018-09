Teheran (AFP) Durch ein Erdbeben im Osten Irans sind am Mittwoch mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Beben nahe der Grenze zu Afghanistan seien zudem mindestens zwölf Menschen verletzt worden, sagte ein Mitarbeiter des örtlichen Katastrophenschutzes der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur Mehr. Das Beben der Stärke 5,6 ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte am Abend in der Provinz Khorasan.

