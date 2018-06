Kairo (dpa) - Der Machtkampf in Ägypten hat am Abend weitere Opfer gefordert. Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Mohammed Mursi wurden in Kairo mindestens zwei Menschen getötet worden. Das berichteten Sanitäter am Ort der Gewalt vor dem Präsidentenpalast. Dort eskalierte die Lage, als Anhänger der Muslimbruderschaft mit liberalen Demonstranten aneinandergerieten, die bereits seit gestern auf dem Platz campieren. Reporter berichteten, die Islamisten seien auch auf Journalisten losgegangen.

