Damaskus/Kairo (dpa) - Die Chancen, dass die Rebellen in Syrien den Konflikt auf dem Schlachtfeld für sich entscheiden, steigen. Das Regime bemüht sich, Spekulationen über einen Einsatz von Chemiewaffen zu zerstreuen.

Die syrischen Regierungstruppen geraten im Kampf gegen die Aufständischen zunehmend in die Defensive. Die Rebellen erklärten am Mittwoch, sie hätten nach sechstägiger Belagerung einen Militärflughafen im Umland von Damaskus eingenommen. Ein Kommandeur der Freien Syrischen Armee im Umland von Damaskus sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Unsere Kämpfer haben den Akraba-Militärflughafen unter ihre Kontrolle gebracht, dieser Flughafen ist eine strategisch wichtige Einrichtung in der Nähe des Internationalen Flughafens von Damaskus.»

Nach Angaben von Aktivisten starben am Mittwoch sieben Soldaten, als Rebellen in der Provinz Idlib einen Kontrollpunkt an einer strategisch wichtigen Straße angriffen. Heftige Gefechte wurden aus der Umgebung des Militärstützpunktes Wadi al-Dheif gemeldet. Auf einem Stützpunkt des Militärs in der Provinz Deir as-Saur schossen die Gegner von Präsident Baschar al-Assad angeblich einen Hubschrauber in Brand, bevor der Pilot abheben konnte.

Im syrischen Bürgerkrieg hat sich das Kräfteverhältnis etwas verschoben, nachdem sich die Rebellen vor einigen Wochen Luftabwehr-Waffen beschaffen konnten. Am Mittwoch starben landesweit 44 Menschen, berichteten die Regimegegner. Am Dienstag seien 160 Menschen getötet worden, meldete die in London ansässige Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter. Unter den Toten sollen 40 Soldaten sein.

Unterdessen will das syrische Regime verhindern, dass sein Chemiewaffen-Arsenal als Begründung für eine Militärintervention herangezogen wird. Die amtliche Tageszeitung «Al-Thawra» schrieb: «Amerika weiß sehr genau, sogar bevor es eine Antwort der Regierung erhält, dass Syrien noch nie in dieser Situation war, und auch noch niemals daran gedacht hat. Und die Geschichte von der Bedrohung durch Chemiewaffen in Syrien ist genauso absurd, als würde man vor Atomwaffen warnen.» Beobachter befürchten, dass Präsident Baschar al-Assad und seine Unterstützer Giftgas einsetzen könnten, falls ihre Gegner militärisch weitere Fortschritte machen sollten.

US-Außenministerin Hillary Clinton warnte Assad erneut vor einem Einsatz von Chemiewaffen. «Unsere Sorge ist, dass ein zunehmend verzweifelter Assad auf Chemiewaffen setzt oder die Kontrolle über diese Waffen an eine der vielen Gruppen verliert, die jetzt in Syrien operieren», sagte Clinton am Mittwoch in Brüssel nach Beratungen der Nato-Außenminister. Die Nato-Staaten seien sich «absolut einig in der unmissverständlichen Botschaft, dass damit eine rote Linie überschritten würde und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden».

Die ägyptische Botschaft in Damaskus organisierte am Mittwoch einen Bus-Konvoi, um 60 ausreisewillige Ägypter via Beirut in Sicherheit zu bringen. Die staatliche Fluggesellschaft Egypt Air strich aus Sicherheitsgründen am Mittwoch erneut ihren Flug in die syrische Hauptstadt. Die syrische Stadt Aleppo wird von Egypt Air wieder angeflogen.