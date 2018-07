Berlin (dpa) - Die Stimmung vor den deutsch-israelischen Regierungskonsultationen in Berlin ist schlecht: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte unmittelbar vor dem Treffen seiner Enttäuschung über Bundeskanzlerin Angela Merkel Luft. Deutschlands Enthaltung bei Palästinas Aufwertung zum UN-Beobachterstaat habe den Friedensprozess im Nahen Osten zurückgeworfen, kritisierte Netanjahu in der Zeitung «Die Welt». Über die Kanzlerin sei er «enttäuscht». Israel selbst steht wegen neuer Siedlungspläne massiv in der Kritik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.