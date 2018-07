Hattingen (dpa) - Mit einem Messer ist ein 37-jähriger Mann bei einem Familiendrama in Hattingen auf seine Frau und drei Kinder losgegangen. Sie alle wurden bei dem Angriff in der Nacht erheblich verletzt, drei Familienmitglieder schwebten am Morgen in Lebensgefahr. Der Vater erlitt leichte Verletzungen. Er wurde festgenommen und wird im Krankenhaus bewacht. Bisher schweigt er zu der Tat, die Hintergründe sind noch unklar.

