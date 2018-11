München (dpa) - Das australische Supermodel Elle Macpherson («The Body») möchte sich wieder verlieben. «Ich hoffe, dass sich meine Kirschzweige an Heiligabend öffnen, denn ich habe einen speziellen Wunsch: eine neue Liebe», sagte die Glückspatin des Charity-Events «Mon Chéri Barbara Tag» in München.

Macpherson hat sich in diesem Jahr von ihrem millionenschweren Freund, dem Banker Roger Jenkins, getrennt.

Sie wünsche sich einen Mann «mit einem großen Herz, Sinn für Humor, Intelligenz und Aufgeschlossenheit für das Leben - weil ich eine große Abenteuerin bin», sagte die 48-Jährige am Dienstagabend. Weihnachten werde sie ohne ihre beiden Söhne auf einer Insel verbringen. «Meine Söhne feiern dieses Jahr mit ihrem Vater, dafür werden wir den Nikolaustag ausgiebig feiern.»

Der Brauch, am 4. Dezember einen Kirschzweig zu verschenken, beruht auf der Legende der Heiligen Barbara. Am Barbara-Tag werden die Kirschzweige ins Wasser gestellt; blühen sie an Heiligabend, verheißt dies Glück und Freude für das neue Jahr.