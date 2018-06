Kathmandu (AFP) Im Alter von 105 Jahren hat eine Rentnerin in Nepal endlich die Staatsbürgerschaft des Landes erhalten. Verwaltungsmitarbeiter hätten Krishna Kumari Gharti und anderen Einwohnern des Bergdorfs Pakhapani in der Landesmitte den Personalausweis übergeben, sagte ein Behördensprecher der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Die Beamten seien in das einen Tagesmarsch von der nächsten Straße entfernte Dorf gereist, nachdem sie erfahren hätten, dass vielen Bürgern dort die Staatsbürgerschaft bislang vorenthalten worden sei. Die Frau wurde in Nepal geboren, besaß jedoch noch nie einen Ausweis.

