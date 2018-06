Hannover (dpa) - Die CDU hat am Morgen ihren Parteitag in Hannover fortgesetzt. Zum Abschluss des zweitägigen Kongresses wollen die rund 1000 Delegierten den Leitantrag des Vorstands «Starkes Deutschland. Chancen für Alle!» beschließen. Darin geht es unter anderem um branchen- und regionalspezifische Lohnuntergrenzen in tariflosen Bereichen und eine Frauen-«Flexi-Quote», mit der sich Unternehmen freiwillig zu mehr Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen verpflichten sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.