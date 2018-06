Hannover (dpa) - CDU und CSU haben sich deutlich zu ihrem schwächelnden Koalitionspartner FDP bekannt und möglichen Bündnissen mit den Grünen eine Absage erteilt. Weil man so erfolgreich sei, in Berlin wie in München, dürfe man die Koalitionen, in denen man sich im Moment befinde, nicht infrage stellen, sagte CSU-Chef Horst Seehofer bei seiner Rede auf dem CDU-Parteitag. Seehofer sprach sich ebenso wie Unionsfraktionschef Volker Kauder unmissverständlich gegen Bündnisse mit den Grünen aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.