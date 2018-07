Luxemburg/Madrid (AFP) Der europäische Stabilitätsfonds ESM hat die erste Tranche zur Unterstützung der spanischen Banken freigegeben. Die Hilfen in Höhe von fast 39,5 Milliarden Euro würden in den kommenden Tagen an den von Spaniens Regierung eingerichteten Fonds zur Rekapitalisierung der Banken (FROB) überwiesen, teilte der ESM am Mittwoch mit. ESM-Direktor Klaus Regling sprach von einem "wichtigen Ereignis", da der ESM nun begonnen habe, "aktiv seine Rolle als permanenter Rettungsmechanismus der Eurozone zu erfüllen".

