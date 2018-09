Warendorf (SID) - Millionenhengst Totilas und Reiter Matthias Alexander Rath (Kronberg) gehören nach ihrer monatelangen Zwangspause vorerst nicht mehr der deutschen Dressur-Nationalmannschaft an. Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) begründete seine Entscheidung mit der momentan fehlenden Leistungsperspektive der Kombination von Reiter und Pferd bei internationalen Wettkämpfen.

"Natürlich bedauern wir dies sehr, müssen aber alle Kaderreiter gleich behandeln", sagte Klaus Roeser, Vorsitzender des DOKR-Dressurausschusses. Er betonte, dass dies kein Ausschluss für immer sein müsse: "Selbstverständlich wird das Paar wieder Mitglied des Championatskaders, sobald die ersten Starts eine Perspektive, konkret für die Europameisterschaft 2013 in Dänemark, erkennen lassen."

Zuletzt waren Rath und der zwölfjährige Hengst bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Balve an den Start gegangen, danach verhinderte eine Erkrankung des Reiters (Pfeiffersches Drüsenfieber) eine Teilnahme beim CHIO in Aachen und bei den Olympischen Spielen in London. Dem DOKR liegen keine Informationen vor, wann mit einer Rückkehr des Paares in den internationalen Turniersport zu rechnen ist.

Zuvor hatte bereits Mitbesitzer Paul Schockemöhle seinem zehn Millionen Euro teuren Wunderhengst aus sportlicher Sicht kein gutes Zwischenzeugnis ausgestellt. "Mit Totilas ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte", hatte der ehemalige Springreit-Europameister gesagt und Konsequenzen angekündigt: "Im nächsten Jahr wird ausschließlich der Sport im Vordergrund stehen." Seiner Tätigkeit als Deckhengst wird Totilas dann nicht mehr nachgehen. Die Einbußen, die Paul Schockemöhle aus dieser Entscheidung entstehen, dürften in die Hunderttausende gehen.