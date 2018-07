Espoo (dpa) - Nokia ergänzt seine Smartphone-Reihe Lumia mit einem dritten günstigeren Modell. Das Lumia 620 soll im Januar zunächst in Asien und dann in Europa und dem Nahen Osten für rund 250 Dollar auf den Markt kommen, kündigte Nokia am Mittwoch an.

Der einstige Handy-Weltmarktführer setzt auf die Lumia-Geräte mit Microsofts Betriebssystem Windows Phone 8, um wieder Anschluss im Smartphone-Geschäft zu finden. Das neue Telefon tritt gegen günstige Konkurrenz-Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android an, das in dem Markt dominiert. Außerdem kündigte Nokia am Mittwoch den Start seines Flaggschiff-Modells Lumia 920 in China zum Jahresende an.

