Brüssel (AFP) US-Außenministerin Hillary Clinton hat angesichts der sich verschärfenden innenpolitischen Konflikte in Ägypten alle Seiten zum Dialog aufgerufen. "Es muss ein beiderseitiger Dialog sein", sagte Clinton am Rande eines Treffens der NATO-Außenminister am Mittwoch in Brüssel. Die Proteste in der Hauptstadt Kairo und in anderen Landesteilen zeigten, dass es "dringend" respektvolle und demokratische Gespräche über Besorgnisse wie die neue Verfassung geben müsse.

