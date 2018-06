Kairo (AFP) In der Nähe des Präsidentenpalastes in Kairo ist es am Mittwochabend erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des Staatschefs Mohammed Mursi gekommen. Wie AFP-Reporter berichteten, bewarfen sich beide Lager mit Steinen und Molotow-Cocktails. Zudem waren Schüsse zu hören, Autoreifen wurden angesteckt und Feuerwerkskörper gezündet. Blutende Demonstranten wurden weggebracht.

