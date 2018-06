Washington (AFP) Der legendäre US-Jazzpianist Dave Brubeck ist nach Presseangaben tot. Der Musiker starb am Mittwochmorgen an Herzversagen im Krankenhaus von Norwalk im Bundesstaat Connecticut, wie die Zeitung "Chicago Tribune" meldete. Brubeck wäre am Donnerstag 92 Jahre alt geworden.

