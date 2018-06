Washington (AFP) Wegen eines nicht genehmigten Kaufs von Apple-Aktien im Wert von rund einer Milliarde Dollar ist ein US-Börsenhändler ins Visier der Justiz geraten. Der Händler aus dem Bundesstaat New York müsse sich wegen Betrugsvorwürfen verantworten, teilte die US-Justiz am Dienstag mit. Der frühere Angestellte der Maklerfirma Rochdale Securities habe am 25. Oktober 1,625 Millionen Apple-Aktien gekauft und so getan, als handele es sich um die Order eines Kunden - dann ging das Geschäft nach hinten los.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.