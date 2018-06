New York (AFP) Im Streit um ausstehende Schulden Argentiniens hat die US-Justiz erneut zugunsten der Regierung in Buenos Aires entschieden. Ein Gericht wies am Dienstag den Antrag eines Investmentfonds zurück, dass Argentinien bis zur Entscheidung eines Berufungsgerichts über die Zahlung von 1,33 Milliarden Dollar (1,0 Milliarden Euro) als Zeichen des guten Willens eine Garantiesumme hinterlegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.