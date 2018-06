Kairo (AFP) In Ägypten ist die Armee mit Panzern vor den Präsidentenpalast in Kairo gefahren. Wie ein AFP-Korrespondent vor Ort berichtete, stationierte das Militär nur wenige Meter vor dem Eingang des Amtssitzes von Staatschef Mohammed Mursi drei Panzer und drei weitere Militärfahrzeuge. In der Nacht waren bei Ausschreitungen zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten mindestens fünf Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.