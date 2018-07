Rio de Janeiro (dpa) - Zehn Tage vor seinem 105. Geburtstag ist der brasilianische Star-Architekt Oscar Niemeyer in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Rio de Janeiro gestorben. Das bestätigte das behandelnde Samaritano-Hospital auf dpa-Anfrage. Niemeyer konnte zum Schluss nur noch mit Hilfe von Geräten atmen und war in ein künstliches Koma versetzt worden. Niemeyer gilt als einer der Wegbereiter der brasilianischen Architektur-Moderne. Internationale Anerkennung erlangte er vor allem für seine futuristischen Entwürfe in der «Reißbrett-Hauptstadt» Brasília.

