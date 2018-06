Frankfurt/Main (dpa) - Zu seiner Vorstellung als neuer Basketball-Bundestrainer hatte sich Frank Menz in Schale geworfen. Erstmals seit seiner Hochzeit vor sieben Jahren war der Nachfolger von Svetislav Pesic wieder in einen Anzug geschlüpft.

Seine neue Aufgabe, die er als große Herausforderung ansieht, geht der 48-Jährige aber eher hemdsärmelig an. «Mein Ziel ist es, die Mannschaft an ihre Grenzen zu führen. Wir werden intensiv spielen, mit Lust und Laune», versprach Menz und kündigte an: «Wir wollen defensiv eines der besten Teams in Europa sein.»

Menz erhält einen unbefristeten Vertrag beim Deutschen Basketball Bund, wo er zuvor für das A2 und U20-Team zuständig war. Mit dem Nachwuchs erreichte er im vergangenen Jahr bei der EM in Spanien einen hervorragenden fünften Platz, zuletzt fungierte er bereits als Assistenztrainer des Nationalteams unter Pesic. «Er hat im Verband exzellente Aufbauarbeit geleistet. Unsere Vorstellungen liegen auf einer Wellenlänge. Frank ist etwas strenger als Pesic und fachlich sehr gut aufgestellt», beschrieb DBB-Präsident Ingo Weiss den neuen Chefcoach.

Der will nun zügig Kontakt mit den Nationalspielern und den Verantwortlichen der Bundesligavereine aufnehmen. Auch zu Superstar Dirk Nowitzki wird er einen Draht nach Übersee legen. «Ich werde horchen, wie seine Vorstellungen sind. Sowohl mittel- als auch langfristig», kündigte Menz an.

Ob der neue Bundestrainer den NBA-Champion von 2011 noch einmal für die DBB-Auswahl begeistern kann, ist derzeit offen. Zuletzt hatte der am Knie verletzte Nowitzki betont, dass er sich eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2013 nur schwer vorstellen kann. «Nowitzki spielt immer gerne für Deutschland, wenn es seine Gesundheit zulässt. Wir werden im Mai, Juni oder Juli darüber sprechen. Je nachdem, was bei Dallas passiert. Wenn er nicht bei der EM spielt, werden wir das akzeptieren und respektieren», erklärte DBB-Chef Weiss.

Menz, der eine ordentliche Gehaltserhöhung erhält, wird sich daher zunächst auf das vorhandene Personal konzentrieren. «Wir haben den Umbruch eingeleitet und sehr guten Nachwuchs in allen Altersklassen. Der Prozess wird eine Weile dauern, aber ich bin zuversichtlich», sagte der Berliner und fügte hinzu: «Ich habe 22 Kandidaten für die zwölf Plätze im EM-Kader. Wir werden hart daran arbeiten, dass wir im kommenden Jahr eine gute Endrunde spielen.»

Menz, der seine Trainerlaufbahn 1994 bei den Damen von Wemex Berlin begann und seit November 2006 für den DBB tätig ist, will in dem neuen Amt seine eigene Handschrift entwickeln. «Ich möchte mich nicht mit Svetislav Pesic und Dirk Bauermann vergleichen», betonte er. Ihm sei sehr wichtig, wie das Team auf und neben dem Parkett auftrete, zudem legt er großen Wert auf eine Top-Physis sowie einen gepflegten Umgangston. Der wird künftig übrigens nicht mehr Englisch sein. «Ich werde Deutsch sprechen», kündigte Menz an.