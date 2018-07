Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Gewinnen gestartet. Der Dax knackte die Marke von 7500 Punkten und erreichte den höchsten Stand seit Juli 2011. Zuletzt stand der deutsche Leitindex mit plus 0,55 Prozent bei 7496 Punkten.

Der MDax setzte seine Rekordserie fort und stieg auf ein Rekordhoch mit plus 1,14 Prozent auf 11 813 Punkte. Der TecDax kletterte um 0,34 Prozent auf 837 Punkte. Die solide Entwicklung der Wall Street am Vortag gebe dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag Auftrieb, sagte Händler Markus Huber von ETX Capital. Das weitere Marktgeschehen dürfte vom Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie deren anschließender Pressekonferenz bestimmt werden.

An der Dax-Spitze verteuerten sich die Aktien von Beiersdorf um 3,19 Prozent, nachdem der Hersteller von Körperpflegeprodukten die Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut erhöht hatte. Die Anteilsscheine von ThyssenKrupp stiegen nach dem angekündigten radikalen Schnitt im Vorstand des Stahlkonzerns um 1,25 Prozent.

Zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex zählten die Papiere der Deutschen Bank mit minus 0,36 Prozent. Sie konnten die zurückgewiesenen Vorwürfe, in der Finanzkrise hohe Verluste verschleiert zu haben, nicht abschütteln.